В Минкультуры назвали причину пожара в Консерватории им. П. И. Чайковского

Короткое замыкание в законсервированном под реконструкцию здании стало причиной пожара в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство культуры России.

По данным ведомства, инцидент не повлиял на работу консерватории, отмены концертов не будет.

Как сообщалось ранее, площадь возгорания составила 30 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.