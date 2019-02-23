Экс-полпреда президента РФ на Сахалине депортировали из Молдавии

По словам его защитника, бывшего чиновника вернули в Россию по "надуманной причине".

Бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия депортировали из Молдавии в Москву. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Дагир Хасавов.

— Виталия Гулия депортировали самолётом из Молдавии в Россию, в аэропорт Домодедово. Он так и не смог доехать до могилы своей матери — участника Великой Отечественной войны — в Бендерах, — сказал Хасавов.

По словам правозащитника, произошло это по "надуманной причине". Стоит отметить, что экс-чиновника в России обвиняли в экстремизме. Однако в конце прошлого года дело было прекращено.

Виталий Гулий занимал должность полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области с 1991 по 1993 год.