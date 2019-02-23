Эксперт назвал возможную цель полёта самолёта-разведчика США над Забайкальем

Российский военный эксперт Виктор Мураховский считает, что США могли провести разведывательный полёт недалеко от Читы, чтобы собрать данные о ракетной бригаде, которая якобы перевооружается на ракету 9М729.

— В Чите в этом регионе развёрнута войсковая армия. Ракетная бригада этой армии перевооружается на новейшую модификацию комплекса "Искандер-М", который с ракетой 9М729… Я думаю, один, по крайней мере, из пунктов их интереса — это как раз такая ракетная бригада, — приводит его слова РИА "Новости".

При этом он отметил, что в России о перевооружении бригады никто официально не объявлял.

Напомним, американский военный самолёт совершил полёт над территорией России в рамках Договора по открытому небу.