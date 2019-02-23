В Шереметьево задержали бельгийца, заявившего о бомбе

Пассажир прилетел из Бангкока в Москву и должен был направиться в Париж. Из-за его выходки рейс пришлось отложить.

В московском аэропорту Шереметьево задержали гражданина Бельгии, который во время транзита на рейс в Париж заявил, что у него есть бомба. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что пассажир прилетел из Бангкока в Москву и должен был направиться в Париж. Во время посадки он сообщил, что у него с собой взрывное устройство. Кроме того, мужчина агрессивно себя вёл.

Полицейские задержали бельгийца. Из-за инцидента вылет рейса был отложен для проверки всех пассажиров и самолёта.