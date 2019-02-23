В Шереметьево задержали бельгийца, заявившего о бомбе

В московском аэропорту Шереметьево задержали гражданина Бельгии, который во время транзита на рейс в Париж заявил, что у него есть бомба. Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что пассажир прилетел из Бангкока в Москву и должен был направиться в Париж. Во время посадки он сообщил, что у него с собой взрывное устройство. Кроме того, мужчина агрессивно себя вёл.
Полицейские задержали бельгийца. Из-за инцидента вылет рейса был отложен для проверки всех пассажиров и самолёта.
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