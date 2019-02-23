Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию

Число жителей Незалежной, покидающих страну, по сравнению с 2017 годом сократилось более чем в три раза.

Украина утратила первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию, свидетельствуют данные Росстата.

Как отмечается, число жителей Незалежной, переезжающих в РФ, по сравнению с 2017 годом сократилось более чем в три раза: с 47,7 тысячи до 14,8 тысячи человек.

На первом месте оказался Таджикистан, откуда в 2018 году въехала 31 тысяча человек. Вторым стал Казахстан с показателем в 26,5 тысячи человек.

В Росстате рассказали, что в прошлом году миграционный прирост населения России сократился на 87 тысяч человек (41,1%).

Как ранее писал Лайф, в Верховной раде нашли новую причину массовой миграции украинцев.