Два туриста погибли в украинских Карпатах

К спасательному посту на носилках доставили троих со значительными обморожениями.

В Карпатах в Ивано-Франковской области Украины погибли два туриста, направлявшиеся на гору Поп-Иван Черногорский. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

— В 21:30 к спасательному посту на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно, — говорится в сообщении.

В службе ЧС рассказали, что два туриста погибли, жизнь шестерых находится вне опасности.

Как ранее писал Лайф, двое туристов-экстремалов погибли в сочинских горах.