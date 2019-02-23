Два туриста погибли в украинских Карпатах

В Карпатах в Ивано-Франковской области Украины погибли два туриста, направлявшиеся на гору Поп-Иван Черногорский. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
— В 21:30 к спасательному посту на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно, — говорится в сообщении.
В службе ЧС рассказали, что два туриста погибли, жизнь шестерых находится вне опасности.
Как ранее писал Лайф, двое туристов-экстремалов погибли в сочинских горах.
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