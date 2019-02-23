В Индии почти 300 транспортных средств сгорело на парковке авиасалона

Около 300 транспортных средств сгорело в результате пожара на парковке аэродрома в индийском Бангалоре, где проходит международный авиасалон Aero India 2019.
#WATCH Nearly 80-100 cars gutted after fire broke out in dry grass at the car parking area near #AeroIndia2019 venue in Bengaluru pic.twitter.com/xGdDKm4D3V— ANI (@ANI) 23 февраля 2019 г.
Как сообщает телеканал NDTV, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, которую бросили на сухую траву. Неподалёку от места происшествия располагается лётное поле, где стоят около 100 летательных аппаратов.
Сообщений о пострадавших или погибших нет. Работа авиашоу временно приостановлена.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени