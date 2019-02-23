В Индии почти 300 транспортных средств сгорело на парковке авиасалона

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В Индии почти 300 транспортных средств сгорело на парковке авиасалона

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Информации о погибших или пострадавших не поступало. Работа авиашоу приостановлена.

Около 300 транспортных средств сгорело в результате пожара на парковке аэродрома в индийском Бангалоре, где проходит международный авиасалон Aero India 2019.

Как сообщает телеканал NDTV, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, которую бросили на сухую траву. Неподалёку от места происшествия располагается лётное поле, где стоят около 100 летательных аппаратов.

Сообщений о пострадавших или погибших нет. Работа авиашоу временно приостановлена.

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