Число погибших от отравления палёным ликёром в Индии достигло 89 человек

В основном жертвами стали работники чайной плантации, отмечавшие получение зарплаты.

Как минимум 89 человек погибли в результате отравления палёным ликёром на северо-востоке Индии. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на официальный источник.

Как отмечает местная полиция, в основном жертвами стали работники чайной плантации, употреблявшие алкоголь, в составе которого был метанол. Поводом для распития спиртного стало получение зарплаты.

Случаи отравления некачественными алкогольными напитками в Индии не редкость: в начале февраля после употребления контрафактного ликёра скончалось более 100 человек.