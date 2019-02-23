Шоу Comedy Woman обвинили в оправдании фашизма

Эксперты пришли к выводу, что зрителям программы навязываются "антисоциальные" смыслы и ценности.

Специалисты обнаружили в скетчах шоу Comedy Woman оправдание фашизма, сообщает Пятый канал со ссылкой на результаты психолого-лингвистической экспертизы.

По мнению экспертов, основная аудитория Comedy Woman — это молодёжь с ещё не устоявшейся психикой. Шоу навязывает зрителям "антисоциальные" смыслы и ценности, которые особенно легко воспринимаются в этом возрасте.

Специалисты отмечают, что создатели программы применяют специфические приёмы, которые способствуют лучшему запоминанию услышанного, например аплодисменты в конце каждой шутки.

Эксперты сделали вывод, что Comedy Woman — это "психологическая диверсия", направленная на разрушение традиционных российских ценностей. Помимо этого они усмотрели в скетчах скрытую реабилитацию фашистской идеологии, в том числе навязывание позитивного отношения к Адольфу Гитлеру.

Ранее Лайф писал о том, что режиссёр Никита Михалков назвал участниц передачи Comedy Woman овцами. Причина — шутка о советском генерале Дмитрии Карбышеве, который погиб в концлагере после пыток.