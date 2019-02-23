Неизвестные убили трёх миротворцев ООН в Мали

Группа неизвестных вооружённых людей напала на автомобиль с миротворцами и одним представителем гражданского населения.

В Мали в результате вооружённого нападения погибло три миротворца ООН. Об этом говорится в заявлении MINUSMA.

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 22 февраля, по дороге к деревне Сибу к юго-западу от столицы Мали — Бамако. В результате нападения погибло три человека, ещё двое ранены.

Спецпредставитель генсека по Мали и руководитель комиссии Махамат Салех Аннадиф осудил нападение и выразил соболезнования родственникам погибших.