В России планируют разработать "Калибр-М" с дальностью 4,5 тысячи км

Ракету класса "земля-земля" планируется доработать в связи с возможным выходом Вашингтона из Договора о РСМД.

Крылатую ракету "Калибр-М", дальность полёта которой составит более 4,5 тысячи километров, планируется также разработать в варианте сухопутного базирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной сфере.

По данным агентства, доработать ракету до класса "земля-земля" планируется в связи с возможным выходом Вашингтона из Договора о РСМД.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что 2 февраля США приостанавливают выполнение Договора о РСМД и начинают процедуру выхода из него. В этой связи российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва зеркально отвечает на действия США.

О намерении выйти из ДРСМД власти США заявили ещё в октябре прошлого года, поскольку, по мнению Вашингтона, Москва нарушает соглашения. Российская сторона обвинения отрицает.