Винник не может выйти из голодовки из-за отсутствия квалифицированной медпомощи

Греческие врачи сообщили, что намерены ему вводить препараты для бодибилдеров, так как они не знают, как действовать в таких случаях.

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США в июле 2017 года, не может выйти из голодовки по причине отсутствия квалифицированной медицинской помощи. Об этом рассказал адвокат россиянина Тимофей Мусатов в беседе с РИА "Новости".

Как отмечается, утром 22 февраля к арестованному пришли врачи, он попросил их начать выводить его из голодовки, чтобы он мог дожить до слушания, назначенного на 20 марта.

— Греческие врачи сообщили, что собираются вводить внутривенно препараты для бодибилдеров, поскольку, по их словам, у них нет других способов и знаний, как действовать в таких случаях. Они сообщили, что последуют побочные явления и отклонения, — сказал Мусатов.

По его словам, Винник отказался от метода, предложенного медиками. Адвокат также рассказал, что планирует найти в Москве российских врачей, которые смогут помочь его подзащитному.

Юрист рассказал, что конвой не даёт разрешения на перевозку Винника, несмотря на то что арестованному нужен перевод в другую больницу, где ему окажут требуемую помощь.

Винник начал голодовку в конце ноября 2018 года в знак протеста против нарушения его прав. Не прошло и месяца, как он был госпитализирован в тюремную больницу.