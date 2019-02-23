Поезд с выставкой "Сирийский перелом" отправился по городам России

Состав пройдёт около 30 тысяч километров по всей стране и финиширует в парке "Патриот" в День независимости Сирии – 27 апреля.

Поезд военно-исторической акции "Сирийский перелом" отправился по городам России с Казанского воказала Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Состав с выставкой трофейного вооружения сирийских боевиков сделает остановки в 60 городах России — от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока и оттуда, через Мурманск, обратно в Москву. Поезд финиширует аккурат к Дню независимости Сирии 27 апреля в парке "Патриот".

— В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырёх вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие, — рассказал на церемонии проводов поезда замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

В одном из вагонов будет развёрнута выставка работ военных художников и фотографов, а на платформ-сцене поезда будут выступать коллективы ансамбля Александрова и Центрального дома Российской армии, а также ансамбли песни и пляски всех военных округов и флотов.