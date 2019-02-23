Не так поняли. Бельгийца в Шереметьево задержали из-за неверного перевода слова

К счастью, неприятный инцидент кончился тем, что пассажир продолжил путешествие.

Задержание гражданина Бельгии в московском аэропорту Шереметьево произошло из-за того, что правоохранителям послышалось слово, похожее на "взрыв". Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

— Мужчина был задержан в аэропорту Шереметьево после того, как сотрудники аэропорта услышали от него слово "взрыв", — заявил источник.

Позже удалось установить, что слово было неверно переведено. После того как были проверены самолёт и виновник инцидента, мужчина смог отправиться в Париж.

Ранее Лайф рассказывал о задержании гражданина Бельгии в Шереметьево. Мужчина прилетел из Бангкока и должен был направиться далее в Париж.