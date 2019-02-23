Трое венесуэльских военных прорвали кордон и сбежали в Колумбию на бронемашинах

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Трое венесуэльских военных прорвали кордон и сбежали в Колумбию на бронемашинах

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Фото: © AP Photo/Fernando Llano

По информации зарубежных СМИ, военные сдались местным властям в колумбийской Кукуте.

Трое венесуэльских гвардейцев прорвали установленные на границе властями кордоны и сбежали в Колумбию на двух бронемашинах. Об этом сообщает телеканал VPI TV.

Побег происходил по международному пешеходному переходу имени Симона Боливара. Сообщается, что военные сдались местным властям в колумбийской Кукуте.

Сегодня, 23 февраля, оппозиция заявила о начале доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Правительство Николаса Мадуро категорически не намерено её принимать. По последней информации, вооружённым силам Венесуэлы приказали развернуть войска на границе с Колумбией.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро считает, что гуманитарные грузы — лишь прикрытие для вторжения в страну, поэтому ранее он уже объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией.

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