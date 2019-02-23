В Минобороны раскрыли детали полёта ВВС США над Россией

Самолёт ОС-135Б ВВС США с 18 по 23 февраля должен выполнить полёт над территорией России с аэродрома "Новый" в Хабаровске. Об этом сообщает РИА "Новости".

— В период с 18 по 23 февраля в рамках реализации международного договора по Открытому небу миссия США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый), — говорится в сообщении.

Сообщается, что российские специалисты будут на борту самолёта следить за соблюдением параметров полёта и использования аппаратуры наблюдения. Отмечается, что ОС-135Б относится к классу самолётов, не предназначенных для применения оружия.

Как писал ранее Лайф, американский военный самолёт совершил полёт над территорией России в рамках Договора по открытому небу.