Три человека, в том числе ребёнок, погибли в ДТП в Карелии

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Три человека, в том числе ребёнок, погибли в ДТП в Карелии

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

В результате ДТП на федеральной трассе "Сортавала" с участием автомобилей Suzuki и Lada погибли три человека, среди которых девочка девяти лет. Об этом ТАСС рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла 23 февраля около 7:20 в районе озера Крошнозеро.

Сообщается, что водитель автомобиля Suzuki не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где ехал автомобиль Lada. В результате инцидента погибли 68-летние водитель и пассажирка отечественной легковушки, а также девятилетняя девочка.

Правоохрантели выясняют обстоятельства случившегося.

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