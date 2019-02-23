93-летний украинский ветеран получил российский паспорт

МВД России вручило 93-летнему украинскому ветерану Михаилу Ливке российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
— 93-летнему Михаилу Иосифовичу Ливке руководством управления по вопросам миграции регионального УМВД России вручён паспорт гражданина России. Ветеран с достоинством и гордостью произнёс слова присяги, — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Михаил Ливке воевал в Великую Отечественную и участвовал в ликвидации бандеровского подполья в Закарпатье. В 2018 году он переехал с Украины в Архангельскую область к сыну и хотел оформить паспорт РФ, но в получении документа по упрощённой схеме ему было отказано, так как украинским удостоверением участника ВОВ нельзя подтвердить статус ветерана.
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