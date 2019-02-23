Актёр Серебряков обвинил россиян в псевдопатриотизме

Также он выступил с критикой российских граждан за то, что они вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм.

Российский актёр Алексей Серебряков, в 2012 году эмигрировавший в Канаду, обвинил Россию в разжигании нескольких войн. Об этом он заявил во время выступления на форуме в Лондоне.

Он также выступил с критикой российских граждан за то, что они вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм, а "созданные несколько войн" являются тому причиной.

В числе прочих он назвал конфликты в Грузии, Чечне, Сирии на Украине, а также в африканских странах. Правда, какие именно, не уточнил.

Это уже не первый раз, когда актёр критикует Россию. Напомним, в феврале прошлого года Серебряков, известный ролями в фильмах "Левиафан" и "Обитаемый остров", назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство.