Площадь Национального космического центра составит около 250 тысяч кв. метров

Новый центр появится на базе завода имени Хруничева на западе Москвы, в районе Филёвского парка.

Площадь здания Национального космического центра в Москве составит около 250 тысяч квадратных метров. Об этом заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— Сейчас мы с "Роскосмосом" обсуждаем, что будет строиться и когда будет строиться. Пока ориентировочно мы понимаем, что этот центр будет порядка 250 тысяч квадратных метров, — сказал он.

Он добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу создать на территории завода имени Хруничева полноценный центр космических технологий с сохранением рабочих мест.

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил правительству Москвы и Роскосмосу сформировать в столице Национальный космический центр. Его главное здание может быть построено в виде ракеты.