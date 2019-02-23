Дорого-богато. Названы пять самых шикарных седанов в России

Победителем рейтинга стал шестиметровый автомобиль из Германии стоимостью около 24 миллионов рублей.

Эксперты портала speedme.ru составили список из пяти самых дорогих седанов на российском рынке. Каждый из них продуман до мелочей и шикарен каждой деталью.

Открывает рейтинг Jaguar XJ Long стоимостью 6,3 миллиона рублей. Автомобиль выглядит мощно и красиво одновременно, а находясь за рулём седана, можно получить настоящее удовольствие от вождения.

Следом расположился Bentley Continental Flying Spur Speed за 11,4 млн рублей. Автомобиль прекрасно подойдёт для деловых поездок, а внутри владелец найдёт прекрасно собранные вручную элементы интерьера.

Ещё один "британец" — Rolls-Royce Ghost EWB открывает тройку самых дорогих седанов. Марку нередко называют "лучшим другом" всех олигархов. Традиционно она подкупает прекрасным и очень удобным салоном.

На втором месте — Bentley Mulsanne за 16,8 млн рублей. Седан был изначально создан для особо важных персон. Покупателю на выбор предложат один из 114 цветов, в которых можно приобрести авто. Эксперты отмечают продуманность каждой детали.

Самым дорогим и востребованным седаном на рынке является Maybach 62S. За автомобиль придётся выложить 23,9 млн рублей. Впечатляет и длина модели — целых шесть метров. Заботой окружён будет не только водитель, но и пассажиры авто, для них предусмотрены индивидуальные кресла с поддержкой для ног.