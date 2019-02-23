Дорого-богато. Названы пять самых шикарных седанов в России

Эксперты портала speedme.ru составили список из пяти самых дорогих седанов на российском рынке. Каждый из них продуман до мелочей и шикарен каждой деталью.
Открывает рейтинг Jaguar XJ Long стоимостью 6,3 миллиона рублей. Автомобиль выглядит мощно и красиво одновременно, а находясь за рулём седана, можно получить настоящее удовольствие от вождения.
Следом расположился Bentley Continental Flying Spur Speed за 11,4 млн рублей. Автомобиль прекрасно подойдёт для деловых поездок, а внутри владелец найдёт прекрасно собранные вручную элементы интерьера.
Ещё один "британец" — Rolls-Royce Ghost EWB открывает тройку самых дорогих седанов. Марку нередко называют "лучшим другом" всех олигархов. Традиционно она подкупает прекрасным и очень удобным салоном.
На втором месте — Bentley Mulsanne за 16,8 млн рублей. Седан был изначально создан для особо важных персон. Покупателю на выбор предложат один из 114 цветов, в которых можно приобрести авто. Эксперты отмечают продуманность каждой детали.
Самым дорогим и востребованным седаном на рынке является Maybach 62S. За автомобиль придётся выложить 23,9 млн рублей. Впечатляет и длина модели — целых шесть метров. Заботой окружён будет не только водитель, но и пассажиры авто, для них предусмотрены индивидуальные кресла с поддержкой для ног.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени