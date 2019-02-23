Порошенко пообещал провести Интернет во все сёла Украины через 5 лет

Также лидер Незалежной анонсировал переход на мобильную связь пятого поколения в скором времени.

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал, что через пять лет скоростной Интернет будет проведён во все сёла страны. Его слова цитирует РИА "Новости".

— Интернет в следующие пять лет должен быть везде, где есть электричество, — широкополосный, скоростной в каждом селе, — сказал Порошенко.

Помимо этого украинский президент анонсировал переход на мобильную связь пятого поколения в скором времени.

Как ранее писал Лайф, Пётр Порошенко пообещал украинцам повышенный уровень жизни через три года.