Порошенко пообещал провести Интернет во все сёла Украины через 5 лет

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Порошенко пообещал провести Интернет во все сёла Украины через 5 лет

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Пётр Порошенко. Фото: © пресс-служба президента Украины

Также лидер Незалежной анонсировал переход на мобильную связь пятого поколения в скором времени.

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал, что через пять лет скоростной Интернет будет проведён во все сёла страны. Его слова цитирует РИА "Новости".

— Интернет в следующие пять лет должен быть везде, где есть электричество, — широкополосный, скоростной в каждом селе, — сказал Порошенко.

Помимо этого украинский президент анонсировал переход на мобильную связь пятого поколения в скором времени.

Как ранее писал Лайф, Пётр Порошенко пообещал украинцам повышенный уровень жизни через три года.

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