"Потому что так и надо". Порошенко поздравил украинцев с "забытым" 23 февраля

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"Потому что так и надо". Порошенко поздравил украинцев с "забытым" 23 февраля

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Президент Украины Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Лидер Незалежной заявил, что отмена празднования красной даты помогает формировать "новую Украину".

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с тем, что они забыли про День защитника Отечества. Об этом сообщает канал NewsOne.

— Я твёрдо убеждён, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо, — сказал Порошенко.

Украинский лидер заявил, что отмена празднования Дня защитника Отечества помогает формировать "новую Украину".

Ранее Лайф писал о том, что Казимир Малевич с подачи Петра Порошенко стал "великим украинским художником".

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