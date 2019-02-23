Дима Билан сломал ногу

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Дима Билан сломал ногу

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Фото: © Instagram/bilanofficial

Несмотря на серьёзную травму и предупреждения хирургов, музыкант всё же выступил с концертом в Петербурге.

Певец Дима Билан сломал ногу в двух местах. Об этом артист написал в своём "инстаграме".

Инцидент произошёл 18 февраля. По словам Билана, он поскользнулся на льду, в результате чего получил двойной перелом. Уже на следующий день певцу назначили операцию, однако из-за концерта он её перенёс.

Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!

Дима Билан

Сейчас артист готовится к операции.

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