Певец Дима Билан сломал ногу в двух местах. Об этом артист написал в своём "инстаграме".
Инцидент произошёл 18 февраля. По словам Билана, он поскользнулся на льду, в результате чего получил двойной перелом. Уже на следующий день певцу назначили операцию, однако из-за концерта он её перенёс.
Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!
Дима Билан
Сейчас артист готовится к операции.
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