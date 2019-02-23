Праздник вне закона. Украинцы активно ищут в Сети открытки к 23 Февраля

Больше других что-либо связанное с праздником искали в регионах, расположенных на востоке страны.

Жители Украины активно ищут в Интернете открытки и поздравления с 23 Февраля, которое власти страны в прошлом году требовали не отмечать. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

Рост запросов, связанных с праздником, был отмечен ещё вчера. Только за сутки количество запросов выросло на 170 тысяч.

Любопытно, но на Украине День советской армии не празднуется, а схожий праздник отмечают 14 октября, он приурочен к дню создания Украинской повстанческой армии (УПА)* и Покрова Пресвятой Богородицы.

То, что люди продолжают искать запросы, связанные с 23 Февраля, эксперты объясняют тем, что большинство украинских мужчин проходило службу в рядах армии СССР.

Чаще других что-либо связанное с праздником искали в регионах, расположенных на востоке страны.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.