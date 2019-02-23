При взрыве на ткацкой фабрике в Индии погибли 11 человек

Полиция пока не установила точную причину взрыва, однако стало известно, то на территории завода находилось нелегальное производство фейерверков.

В округе Бхадохи индийского штата Уттар-Прадеш в результате взрыва на ткацкой фабрике погибли 11 человек. Об этом сообщает канал NDTV со ссылкой на местную полицию и очевидцев.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что разрушил до основания как фабрику, так и несколько зданий, располагавшихся поблизости.

10 killed in explosion at carpet factory in UP's Bhadohi district https://t.co/9QBrcUlKCn pic.twitter.com/06rMjaMA6z — NDTV (@ndtv) 23 февраля 2019 г.

— Когда произошёл взрыв, на фабрике было мало людей. Маловероятно, что под завалами остался кто-то ещё, — сказал представитель полиции Пиюш Шривастава.

В настоящее время причина взрыва не уточняется, однако полиции стало известно, что на территории фабрики находилась нелегальная мастерская по производству фейерверков.

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