При взрыве на ткацкой фабрике в Индии погибли 11 человек

Читайте также

При взрыве на ткацкой фабрике в Индии погибли 11 человек

135

Полиция пока не установила точную причину взрыва, однако стало известно, то на территории завода находилось нелегальное производство фейерверков.

В округе Бхадохи индийского штата Уттар-Прадеш в результате взрыва на ткацкой фабрике погибли 11 человек. Об этом сообщает канал NDTV со ссылкой на местную полицию и очевидцев.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что разрушил до основания как фабрику, так и несколько зданий, располагавшихся поблизости.

— Когда произошёл взрыв, на фабрике было мало людей. Маловероятно, что под завалами остался кто-то ещё, — сказал представитель полиции Пиюш Шривастава.

В настоящее время причина взрыва не уточняется, однако полиции стало известно, что на территории фабрики находилась нелегальная мастерская по производству фейерверков.

Ранее Лайф писал, что в Индии почти 300 транспортных средств сгорело на парковке авиасалона.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×