Всё-таки они вместе. Потап признался в отношениях с Настей Каменских

Известный украинский певец Алексей Потапенко (Потап) признался в романтических отношениях с Настей Каменских, с которой ранее выступал в дуэте.

Такое признание певец сделал на съёмках телепередачи "Лига смеха". Во время одного из конкурсов у Потапа спросили: "Мутишь с Каменских?", на что он ответил "да". Как сообщает издание "Факты", находящаяся в это время в студии Каменских при этом ничуть не смутилась.

Ранее поклонники "Потапа и Насти" заподозрили, что они поженились, увидев у Насти на руке обручальное кольцо.