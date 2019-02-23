"Честная позиция". Зеленский не знает, как закончить войну

Представитель кандидата в лидеры Незалежной заявил, что решения у этой проблемы нет ни у одного политика.

У кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского нет плана, как быстро завершить войну на не подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщил спикер штаба Зеленского по вопросам хода предвыборной кампании Дмитрий Разумков.

— Ответа на вопрос, как завтра закончить войну, у Зеленского нет. И это честная позиция. Любой другой сегодня тоже не сможет ответить, — сказал Разумков.

По его словам, "чтобы закончилась война, должно появиться желание у РФ". В решении проблемы должны принимать участие дипломаты, экономисты, СМИ и военные, добавил Разумков.

При этом он отметил, что украинцы хотят жить по европейским стандартам, и, когда это станет реальностью, Евросоюз сам будет не против членства Украины.

Напомним, по данным на конец января, кандидат Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине.