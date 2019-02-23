Гуайдо заявил, что не будет считать предателями бегущих за границу военных

Настоящими предателями он называет тех, кто мешает доставке в Боливарианскую Республику гуманитарной помощи.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не намерен признавать предателями военных, которые бегут через границу в Колумбию. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

— В качестве главнокомандующего вооружёнными силами и с учётом исключительных обстоятельств, в которых живет республика, я отказываюсь квалифицировать как предателей родины военнослужащих, пересекающих границу, — сказал он.

По словам Гуайдо, дезертирами и предателями он считает тех, кто мешает доставке в Боливарианскую Республику гуманитарной помощи, а те, кто помогает "спасти жизни венесуэльцев, являются настоящими патриотами".

Как сообщалось ранее, трое венесуэльских гвардейцев прорвали установленные на границе властями кордоны и на двух бронемашинах сбежали в Колумбию по международному пешеходному переходу имени Симона Боливара.