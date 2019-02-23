"Доброго здоровья". Президент Абхазии поздравил Путина с 23 Февраля

Лидер республики подчеркнул, что Россия всегда была сильна традициями патриотизма.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём защитника Отечества. Текст поздравления опубликован на сайте главы республики.

— 23 Февраля — праздник людей, чей высокий долг по защите Родины стал призванием и делом жизни. Россия всегда была сильна своими традициями патриотизма, преданного служения Отчизне, — говорится в тексте.

Хаджимба также отметил, что в этот день чествуют действующих сотрудников Вооружённых сил, а также ветеранов. Он подчеркнул, что российские военные несут службу во многих странах, в том числе в Абхазии, где обеспечивают безопасность и покой местных жителей.

— Их присутствие на территории Абхазии подтверждает тот факт, что Россия является надёжным гарантом безопасности, и свидетельствует о нашем крепком стратегическом партнёрстве и сотрудничестве в сфере поддержания мира в регионе, — подчеркнул Хаджимба.

Глава Абхазии пожелал российскому лидеру доброго здоровья, а народу России — мира и процветания.