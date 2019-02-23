Марата Башарова могут выгнать из "Битвы экстрасенсов" после избиения жены

Елизавета на этой неделе официально подала на развод, несмотря на то что недавно выходила с ним в свет.

Актёра Марата Башарова могут уволить из телешоу "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ. Об этом сообщает издание StarHit.

Башаров ведёт программу уже десятый год, однако его участие в 20-м сезоне программы поставили под сомнение в связи с тем, что продюсеры не хотят больше мириться с его скандальной репутацией. По слухам, ему уже подыскивают замену.

В конце декабря 2018 года сообщалось, что артист поднял руку на новую жену — Елизавету. На этой неделе она официально подала на развод, несмотря на то что в январе вышла с ним в свет.