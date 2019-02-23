Оцепили живой стеной. Силовой захват храма УПЦ на Украине попал на видео

Опубликовано видео захвата храма святителя Николая Чудотворца Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Жидичев Волынской области. Кадры на своей странице в "Фейсбуке" опубликовала местная прихожанка Елена Гелета.
На видеоролике видно, что группа людей — в основном мужчины — оцепили храм живой стеной, сцепились руками и скрывают лица. Очевидцы отмечают, что их привезли на микроавтобусе.
Девушка, снимавшая видео и комментирующая происходящее, отметила, что неизвестные начали срезать дверь храма. На месте также присутствовали правоохранители, но вместо того, чтобы препятствовать захвату, они не пускали прихожан к храму.
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