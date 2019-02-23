На Урале 12-летняя девочка спасла подругу, которая провалилась под лёд

Во время несчастного случая девочка ни на минуту не растерялась и сразу помогла подруге.

В Челябинской области 12-летняя девочка спасла провалившуюся под лёд подругу. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Происшествие произошло в тот момент, когда девочки гуляли около одной из плотин. Под одной из девочек треснул лёд, после чего она стала уходить под воду.

— Когда мы подошли, там был лёд и вода текла. Она чуть ближе к краю подошла и оказалась по пояс в воде. Она неудачно повернулась и оказалась уже по шею в воде. Я легла, протянула ей руку и вытащила, — рассказала Саша.

Во время несчастного случая девочка ни на минуту не растерялась и сразу помогла подруге. Всему этому она научилась на занятиях в школе.