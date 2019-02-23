Учёные назвали продукты, снижающие риск развития рака

Речь идёт о злокачественной опухоли толстой кишки и её придатка, которая является одним из самых распространённых видов онкологических заболеваний.

Китайские учёные выяснили, что употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея способно снизить риск развития колоректального рака. Об этом говорится в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинической онкологии.

Врачи сопоставили показатели 833 пациентов, страдающих от колоректального рака, и 833 здоровых людей по возрасту, полу и месту жительства. Учитывались данные о рационе и частоте приёмов пищи. Выяснилось, что вероятность развития колоректального рака была на 79% ниже у тех взрослых, которые часто ели лук и чеснок.

По словам экспертов, в чесноке, репчатом луке и луке-порее содержатся соединения, способствующие снижению риска развития злокачественной опухоли в толстой кишке.

— Результаты проливают свет на первичную профилактику колоректального рака посредством изменения образа жизни, заслуживающую дальнейшего изучения, — сказал один из авторов исследования Чжи Ли.

Как ранее писал Лайф, учёные выяснили, что ожирение в подростковом возрасте может привести к раку.