Не было времени. Жительница Хабаровска родила на полу роддома без помощи врачей

В Хабаровске женщина родила на полу роддома без помощи врачей, потому что у них не нашлось на неё времени. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл 6 февраля. Местную жительницу доставили в роддом №2 в семь утра, когда у неё уже начались схватки. После осмотра её отвели в предродовой зал, где она провела несколько часов в одиночестве. За всё это время к ней лишь пару раз пришла акушерка, которая сказала ей ждать двух часов дня.

В конечном итоге она родила самостоятельно, упав от боли на пол вместе с ребёнком. На крики новорождённой прибежала акушерка и попросила роженицу самостоятельно дойти до соседнего зала, чтобы сесть в кресло.

Женщина написала заявление в полицию, и после этого выяснилось, что всё то время, пока она рожала, за стенкой находился врач, который слышал, что происходит в соседней комнате, но был занят на операции.