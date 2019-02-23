Меган Маркл может подать в суд на газету, опубликовавшую её письма к отцу

Жена принца Гарри Меган Маркл может подать в суд на издание The Mail On Sunday, опубликовавшее письмо актрисы к её отцу. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что представители герцогини Сассекской уже пригрозили редакции газеты судом. Издание нарушило британский закон об авторском праве. Всё дело в том, что фрагменты послания были опубликованы без согласия автора.
Ранее Лайф рассказывал, что СМИ раскрыли содержания письма Меган Маркл к её отцу, с которым у неё складываются непростые отношения.
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