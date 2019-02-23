Меган Маркл может подать в суд на газету, опубликовавшую её письма к отцу

Читайте также

Меган Маркл может подать в суд на газету, опубликовавшую её письма к отцу

484

Фото: © Instagram/Kensington Palace

Изданию грозит обвинение в нарушении британского закона об авторском праве из-за того, что фрагменты послания были опубликованы без согласия автора.

Жена принца Гарри Меган Маркл может подать в суд на издание The Mail On Sunday, опубликовавшее письмо актрисы к её отцу. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что представители герцогини Сассекской уже пригрозили редакции газеты судом. Издание нарушило британский закон об авторском праве. Всё дело в том, что фрагменты послания были опубликованы без согласия автора.

Ранее Лайф рассказывал, что СМИ раскрыли содержания письма Меган Маркл к её отцу, с которым у неё складываются непростые отношения.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×