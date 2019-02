Меган Маркл может подать в суд на газету, опубликовавшую её письма к отцу

Изданию грозит обвинение в нарушении британского закона об авторском праве из-за того, что фрагменты послания были опубликованы без согласия автора.

Жена принца Гарри Меган Маркл может подать в суд на издание The Mail On Sunday, опубликовавшее письмо актрисы к её отцу. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что представители герцогини Сассекской уже пригрозили редакции газеты судом. Издание нарушило британский закон об авторском праве. Всё дело в том, что фрагменты послания были опубликованы без согласия автора.

