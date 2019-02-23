Московское метро дотянется до Троицка к 2023 году

Уже объявлен конкурс на строительство участка. Его победитель станет известен в течение месяца.

Линия Московского метрополитена до Троицка может быть построена до 2022–2023 года. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— Нормативный срок строительства такой линии — восемь лет. Мы для себя поставили срок уложиться в 4–5 лет, — заявил Хуснуллин, отметив, что на данный момент ведётся работа по выносу коммуникаций.

Уже объявлен конкурс на строительство участка. Его победитель станет известен в течение месяца. После этого начнётся строительство радиуса от станции МЦК "Крымская" до Коммунарки и Троицка.