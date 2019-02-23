Рома Зверь рассказал о работе над фильмом "Лето" после ареста Серебренникова

Артист рассказал, что от режиссёра в течение первых трёх дней не было вообще никаких новостей.

Лидер группы "Звери" Рома Зверь рассказал, как продолжались съёмки фильма "Лето" Кирилла Серебренникова после задержания режиссёра. Об этом он рассказал в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, однажды утром, когда все уже собирались ехать на съёмочную площадку, актёров оповестили, что ночью Серебренникова задержали и направили из Санкт-Петербурга в Москву. На тот момент было отснято 60–70% киноленты, и съёмочная группа не знала, что делать дальше.

— Три дня от Кирилла не было никаких вестей, пока через адвоката он не связался с нами и не дал благословение на дальнейшие съёмки, — сказал музыкант.

По словам артиста, команде удалось снять только те сцены, которые были заранее отрепетированы вместе с Серебренниковым. Позже режиссёр, уже находившийся на тот момент под домашним арестом, монтировал фильм.

Напомним, Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела вменяется похищение денег, выделенных в 2011–2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".