Гуайдо заявил, что ряд чиновников администрации Мадуро сбежали в Турцию

Ряд чиновников администрации действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро сбежали в Турцию. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал лидер оппозиции Хуан Гуайдо.
— Солдаты ещё не знают, что их высокопоставленные чиновники, которые всех осуждают, уже отправились в Турцию, — сказал он.
В то же время Гуайдо призвал в очередной раз венесуэльские вооружённые силы поддержать оппозицию и "сделать правильный исторический выбор".
Как сообщалось ранее, трое венесуэльских гвардейцев прорвали установленные властями на границе кордоны и на двух бронемашинах сбежали в Колумбию по международному пешеходному переходу имени Симона Боливара.
Позднее Гуайдо заявил, что не будет считать предателями военных, которые бегут за границу.
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