Гуайдо заявил, что ряд чиновников администрации Мадуро сбежали в Турцию

Лидер оппозиции также в очередной раз призвал вооружённые силы страны "сделать правильный исторический выбор".

Ряд чиновников администрации действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро сбежали в Турцию. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

— Солдаты ещё не знают, что их высокопоставленные чиновники, которые всех осуждают, уже отправились в Турцию, — сказал он.

В то же время Гуайдо призвал в очередной раз венесуэльские вооружённые силы поддержать оппозицию и "сделать правильный исторический выбор".

Как сообщалось ранее, трое венесуэльских гвардейцев прорвали установленные властями на границе кордоны и на двух бронемашинах сбежали в Колумбию по международному пешеходному переходу имени Симона Боливара.

Позднее Гуайдо заявил, что не будет считать предателями военных, которые бегут за границу.