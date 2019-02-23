Станцию "Каховская" московского метро закроют на реконструкцию

Эта станция была построена 30 лет назад, и сейчас требуется её полная модернизация.

В ближайшие месяцы в Москве могут закрыть станцию "Каховская" столичного метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, это делается для того, чтобы связать участок с Большой кольцевой линией, которая построена с применением более современных технологий.

Реконструкцию станции должны завершить к концу 2020 года. Хуснуллин отметил, что станция была построена 30 лет назад и требует полной модернизации.

БКЛ — самая протяжённая линия московского метро. Она соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от кольцевой линии. На Большой кольцевой линии будет 31 станция. Строительство, как отмечали ранее власти Москвы, будет завершено к 2021 году.