Лыжник Большунов завоевал серебро в скиатлоне на чемпионате мира

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Лыжник Большунов завоевал серебро в скиатлоне на чемпионате мира

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Александр Большунов. Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в скиатлоне на 30 км на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в австрийском Зеефельде.

Долгое время Большунов шёл в лидерах гонки, однако незадолго до финиша вперёд сначала вышел Мартин Сундбю из Норвегии, а во время последнего подъёма в лидеры вырвался Сьюр Рёте, который в итоге и стал победителем гонки.

Ещё один россиянин — Сергей Устюгов — занял девятое место.

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