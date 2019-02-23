Лыжник Большунов завоевал серебро в скиатлоне на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в скиатлоне на 30 км на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в австрийском Зеефельде.

Долгое время Большунов шёл в лидерах гонки, однако незадолго до финиша вперёд сначала вышел Мартин Сундбю из Норвегии, а во время последнего подъёма в лидеры вырвался Сьюр Рёте, который в итоге и стал победителем гонки.

Ещё один россиянин — Сергей Устюгов — занял девятое место.