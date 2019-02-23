В Венесуэлу приехал грузовик с гумпомощью из Бразилии

В свою очередь, ещё один грузовик отправился в сторону Боливарианской Республики из Колумбии.

Первый грузовик с гуманитарной помощью прибыл в Венесуэлу из Бразилии. Об этом сообщила назначенный Хуаном Гуайдо посол страны в Бразилии Мария Беландриа.

— Можем проинформировать, что первый грузовик с гуманитарной помощью пересёк границу, — заявила Беландриа.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо подтвердил прибытие грузовика.

В свою очередь, ещё один грузовик отправился в сторону Боливарианской Республики из Колумбии. Об этом в своём "твиттере" сообщил журналист Габриэль Бастидас.

Сегодня, 23 февраля, оппозиция заявила о начале доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Правительство Николаса Мадуро её категорически не намерено принимать. Глава государства заявил, что закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает вопрос о закрытии границы с Колумбией.

Напомним, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента.