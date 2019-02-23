Корабли ВМС Венесуэлы вышли на перехват судна с гумпомощью из Пуэрто-Рико

Сразу шесть кораблей ВМС Венесуэлы отправились на перехват судна с гуманитарной помощью, которое следует из Пуэрто-Рико. Об этом в своём твиттер-аккаунте заявил журналист Виктор Амайя.

— Внимание, шесть кораблей боливарианских ВМС, в том числе фрегат F-22 и два патрульных катера, отправились на перехват судна с гуманитарной помощью, идущего в Венесуэлу из Пуэрто-Рико, — заявил Амайя.

Судно из Пуэрто-Рико вышло в среду. На его борту находится 250 тонн гуманитарной помощи, которая была собрана для Боливарианской Республики.

Сегодня, 23 февраля, оппозиция заявила о начале доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Ранее стало известно о прибытии первого грузовика из Бразилии.

В свою очередь, президент страны Николас Мадуро и его правительство не намерены принимать помощь. Глава государства заявил, что закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает вопрос о закрытии границы с Колумбией.