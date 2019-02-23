Врач назвал простой способ избежать депрессии

Врач Массачусетской больницы общего профиля Дэвид Агус рассказал, каким образом можно избежать депрессии или вылечить её.

Как пишет Daily Mail, 15 минут бега трусцой каждый день снижает риск возникновения депрессии. Врачи проанализировали состояние здоровья 611 тысяч взрослых американцев и их образ жизни.

Выяснилось, что те, кто занимались спортом, реже страдали психологическими расстройствами. По словам Агуса, каждый раз, прежде чем выписать своим пациентам какие-либо лекарства, он предлагает им выйти на улицу и "сделать что-нибудь".