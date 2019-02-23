СМИ: Грузовик с гумпомощью из Бразилии не смог попасть в Венесуэлу

Сейчас сразу два грузовика остаются в приграничном бразильском городе. Один из них продолжает там оставаться из-за спущенного колеса.

Грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии не смог попасть на территорию Венесуэлы, а лишь доехал до места, где выставлено оцепление. Об этом сообщает телеканал Globo.

По информации канала, сейчас в приграничном бразильском городе Пакарайма находятся два грузовика с гуманитарной помощью. Один из них находится там из-за спущенного колеса. Второй не пропустили на территорию Боливарианской Республики военные.

Ранее появилась информация, что первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу. Информацию об этом подтвердил лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо.