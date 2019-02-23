Пригожин заявил, что украинские политики пользуются именами артистов для пиара

Музыкальный продюсер подчеркнул, что, в отличие от политиков, музыканты общаются с народом.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что украинские политики используют имена популярных артистов с целью самопиара. Таким мнением продюсер поделился в разговоре с РИА "Новости".

Пригожин подчеркнул, что музыкант — это свободная личность, со своей точкой зрения, которая может отличаться от мнения политиков. Так, по его словам, музыкант выходит на сцену, общается с людьми, и даже если он поддерживает ту или иную власть, он всё равно знает, чем дышит народ.

— Политики же используют имена артистов, как правило, с целью самопиара, тем самым привлекая к себе внимание, — сказал Пригожин.

По словам продюсера, политикам на Украине следует прежде всего сконцентрироваться на решении внутренних проблем своего государства.