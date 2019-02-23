На Украине проведут "деколонизацию", чтобы забыть об общности с русскими

Сейчас в Незалежной намерены разработать специальный законопроект, за нарушение которого будет предусмотрена уголовная ответственность.

Украинский институт национальной памяти планирует приступить к "деколонизации" страны после завершения "декоммунизации" с целью вывести из сознания граждан страны "мифы" об общности с русскими. Об этом на пресс-конференции заявил директор учреждения Владимир Вятрович.

По его словам, начинать проводить такую политику необходимо с южных регионов, таких как Одесса, Херсон и Николаев, где сильны "имперские настроения".

Сейчас в Незалежной намерены разработать законопроект, за нарушение которого будет предусмотрена уголовная ответственность.