Требовал приезда Порошенко. Неизвестный угрожал взорвать Ровенскую АЭС

После обследования места специалистами не было найдено каких-либо подозрительных предметов.

На Украине неизвестный угрожал взорвать энергоблок Ровенской АЭС, а также аэропорт города Ровно, в случае если в город не прилетит президент страны Пётр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

— Сегодня, 23 февраля, в 9:50 (10:50 мск) в полицию поступило анонимное сообщение о минировании одного энергоблока атомной электростанции в Вараше и возможном минировании аэропорта в Ровно, — говорится в сообщении.

Основным его требованием был приезд главы государства Петра Порошенко. На место возможного взрыва были отправлены специалисты всех экстренных служб, а также СБУ.

После обследования места никаких подозрительных предметов не было найдено. Все объекты продолжают работать в штатном режиме.