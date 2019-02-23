Специалисты усомнились в безопасности солнцезащитных кремов

Наличие двух веществ, содержащихся в кремах, может способствовать запрету к использованию средств.

Специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявили, что только два из шестнадцати ингредиентов в составах солнцезащитных кремов безопасны.

Отмечается, что опасными признаны вещества РАВА и триэтаноламин салицилат. А самыми безопасными оказались оксид цинка и диоксид титана. Тем временем РАВА и триэтаноламин могут вскоре запретить к использованию.

Как ранее писал Лайф, учёные выяснили, как нужно наносить солнцезащитный крем для предотвращения рака.