Кубок мира по скелетону впервые выиграла россиянка

Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла Кубок мира сезона-2018/19.

На заключительном этапе в Калгари 26-летняя россиянка стала пятой, а её ближайшая преследовательница из Германии Тина Херманн — первой. В общем зачёте у Никитиной 1663 балла, у Херманн — 1597, а третьей оказалась Мирале Рахнева (1396) из Канады.

Стоит отметить, что Никитина — второй представитель России, выигравший Кубок мира по скелетону. До неё такого результата достиг Александр Третьяков в сезоне-2008/09.